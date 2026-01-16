Alles rund um den schönsten Tag im Leben

Inspirationen rund ums Hochzeitfeiern können sich Heiratswillige am Wochenende auf einer Messe in Chemnitz holen.

Chemnitz.

Es soll der schönste Tag im Leben werden: die Hochzeit. Für die meisten ist es ein rauschendes Fest, bei dem alles stimmen soll. Die Location, das Brautkleid, die Blumen, Deko, Einladungen, Fotograf, Friseur, Musik, Nagelstudio, Schmuck – alles will geplant sein, damit es keine unliebsamen Überraschungen gibt. Vielerlei Anregungen dafür soll die Chemnitzer Hochzeitsmesse am Wochenende liefern. Im Veranstaltungszentrum Kraftverkehr an der Fraunhoferstraße 60 stellen sich am Samstag und Sonntag Anbieter und Dienstleister rund ums Heiraten vor. Neben Brautpaaren und solchen, die sich einfach nur Inspirationen holen wollen, sind auch Fachbesucher willkommen. Geöffnet ist an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr. (hr)