Altchemnitz: Hat Drogensüchtiger Feuer gelegt?

In einer Industriebrache an der Schulstraße hat es am Sonntagabend gebrannt. Die Polizei stellte einen Verdächtigen.

Chemnitz.

Wegen eines Brandes in einer Industriebrache waren Feuerwehr und Polizei am späten Sonntagabend an der Schulstraße in Altchemnitz im Einsatz. Dort lokalisierten die 22.50 Uhr alarmierten Einsatzkräfte in einer Halle drei Brandherde, an denen altes Inventar beschädigt wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. In unmittelbarer Nähe stellten Beamte einen 22-jährigen Deutschen, der im Verdacht steht, das Feuer gelegt zu haben. In seinem Rucksack wurde eine drogenähnliche Substanz gefunden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine. Der polizeibekannte 22-Jährige wurde mit aufs Polizeirevier genommen, wo er Widerstand leistete. Am Montagvormittag wurde er wieder entlassen. (mib)