Alte Heereslok auf dem Weg nach Norddeutschland

Nicht oft ereignet sich am Besucherparkplatz des Museums "Schauplatz Eisenbahn" an der Frankenberger Straße in Hilbersdorf ein solches Schauspiel: Eine historische Lokomotive der Heeresfeldbahn mit der Nummer HF 2738 wird von einem Kran verladen. Die elf Tonnen schwere einstige Brigadelok der vor über hundert Jahren existierenden Heeresfeldbahnen...