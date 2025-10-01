Alternative zum Stadtfest: Rummel von Donnerstag bis Sonntag in Burgstädt

Rico Illgen vom Mittelsächsischen Schaustellerverband bringt Ersatz für das entfallene Stadtfest. Das sind die Angebote.

In Burgstädt findet vom 2. bis 5. Oktober ein großer Rummel statt, der mit einem 38 Meter hohen Riesenrad und anderen Attraktionen den Anger in ein Festgelände verwandelt. Der Rummel ist eine Alternative zum entfallenen Stadtfest, sagt Initiator Rico Illgen vom Mittelsächsischen Schaustellerverband. Eröffnung ist am Donnerstag um 16 Uhr mit...