Am helllichten Tag: Fremder raubt in Chemnitz Zwölfjährigem das Handy

Der Vorfall ereignete sich am Kaßberg. Die Polizei setzt auf Hinweise von Zeugen.

In Chemnitz hat ein unbekannter Mann einem Zwölfjährigen das Handy geraubt. Laut Polizei sprach der Fremde den Jungen am Mittwoch gegen 13.20 Uhr auf der Leonhardtstraße am Fuße des Kaßbergs an und forderte das Telefon. Als der Schüler, der gerade an der Barbarossastraße aus einem Bus der Linie 82 ausgestiegen war, sich weigerte, wurde er...