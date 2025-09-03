Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Am Wochenende wird es in Chemnitz sportlich

Bei „Sports United“ am Samstag soll es um 17 Uhr wieder eine Abschlusskundgebung im Stadion geben.
Bei „Sports United“ am Samstag soll es um 17 Uhr wieder eine Abschlusskundgebung im Stadion geben. Bild: Toni Söll/Archiv
Bei „Sports United“ am Samstag soll es um 17 Uhr wieder eine Abschlusskundgebung im Stadion geben.
Bei „Sports United“ am Samstag soll es um 17 Uhr wieder eine Abschlusskundgebung im Stadion geben. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Am Wochenende wird es in Chemnitz sportlich
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist wieder eines dieser Wochenenden, an denen man sich am liebsten teilen würde. Gleich mehrere Festivals finden in und um Chemnitz statt. Wer Sportarten für sich testen will, ist bei „Sports United“ richtig.

Fledermäuse am Schloßteich: Am Freitagabend 19.30 Uhr startet eine zweistündige Exkursion in das Nachtleben der Fledermäuse. Dabei werden jagende Fledermäuse beobachtet und die Ultraschallrufe mit einem Detektor hörbar gemacht. Treffpunkt ist der Fußweg am Café „Milchhäuschen“, Schloßteichstraße 20. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
29.08.2025
3 min.
Chemnitzer Stadtchef tritt gegen ehemalige Pokalsieger an
Manuela Sachse vom Stadtsportbund, Oberbürgermeister Sven Schulze und Sylvio Krause, Bürgermeister von Amtsberg mit den Trikots für das Fußballturnier.
Am nächsten Samstag startet mit „Sports United“ wieder das größte Sportfest der Stadt. Hunderte Vereine präsentieren sich vor dem CFC-Stadion, drinnen kickt die Polit-Prominenz.
Christian Mathea
29.08.2025
3 min.
Hallenkunst, Ibug, Entenrennen und Kirchenfest: Chemnitz platzt am Wochenende wieder aus allen Nähten
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße in Chemnitz gibt es am kommenden Wochenende wieder zu bestaunen.
Am Wochenende wird es wieder einmal bunt, kreativ und musikalisch in Chemnitz – von großen Eröffnungen bis zu kleinen Glücksmomenten.
Cora Lantzsch
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
Mehr Artikel