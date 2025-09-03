Am Wochenende wird es in Chemnitz sportlich

Es ist wieder eines dieser Wochenenden, an denen man sich am liebsten teilen würde. Gleich mehrere Festivals finden in und um Chemnitz statt. Wer Sportarten für sich testen will, ist bei „Sports United“ richtig.

Fledermäuse am Schloßteich: Am Freitagabend 19.30 Uhr startet eine zweistündige Exkursion in das Nachtleben der Fledermäuse. Dabei werden jagende Fledermäuse beobachtet und die Ultraschallrufe mit einem Detektor hörbar gemacht. Treffpunkt ist der Fußweg am Café „Milchhäuschen", Schloßteichstraße 20. Die Teilnahme ist kostenfrei.