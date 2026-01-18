Ameisen im Kopf, Aktivkohle in der Hose: Leon Windscheid macht mit „Alles perfekt - Psychologie live“ in Chemnitz Station

Bei seinem Auftritt in der Chemnitzer Stadthalle am Samstagabend enthüllt Psychotainer Leon Windscheid mit Witz und Wissenschaft, warum der Drang nach Perfektion uns oft im Kreis laufen lässt.

Es gibt Dinge, die die Welt perfekter machen. Geruchsloser zum Beispiel. Bananenförmige Aktivkohlefilter etwa, die ein englischer Hersteller in die Unterhose zu legen empfiehlt, in die Ritze zwischen den Pobacken. Der Pupsfilter – kein Scherz, gibt's wirklich – ist das erste Beispiel, das Leon Windscheid aus der nach Perfektion strebenden...