MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ameisen im Kopf, Aktivkohle in der Hose: Leon Windscheid macht mit „Alles perfekt - Psychologie live“ in Chemnitz Station

Psychotainer Leon Windscheid war zu Gast in Chemnitz.
Psychotainer Leon Windscheid war zu Gast in Chemnitz. Bild: Jonathan Welzel
Ob das wirklich der erste Kuss ist? Zumindest moderierte Psychotainer Leon Windscheid das Bild auf dem Monitor mit dieser Assoziation an.
Ob das wirklich der erste Kuss ist? Zumindest moderierte Psychotainer Leon Windscheid das Bild auf dem Monitor mit dieser Assoziation an. Bild: Jens Eumann
Von Rogers Paradox über den Gut-genug-Baum und das Ameisen-Selbst versuchte sich Leon Windscheid schließlich inneren Glaubensätzen zu nähern, die bei 128 Milliarden Nervenzellen im Hirn nicht mal eben zu updaten sind.
Von Rogers Paradox über den Gut-genug-Baum und das Ameisen-Selbst versuchte sich Leon Windscheid schließlich inneren Glaubensätzen zu nähern, die bei 128 Milliarden Nervenzellen im Hirn nicht mal eben zu updaten sind. Bild: Jens Eumann
„Ich hatte das Gefühl, der guckt in mich rein“: Die Freundinnen Corina Kipping, Isabell Lukacs und Rita Gerschler (von links) waren begeistert von Windscheids Programm.
„Ich hatte das Gefühl, der guckt in mich rein“: Die Freundinnen Corina Kipping, Isabell Lukacs und Rita Gerschler (von links) waren begeistert von Windscheids Programm. Bild: Jens Eumann
Psychotainer Leon Windscheid war zu Gast in Chemnitz.
Psychotainer Leon Windscheid war zu Gast in Chemnitz. Bild: Jonathan Welzel
Ob das wirklich der erste Kuss ist? Zumindest moderierte Psychotainer Leon Windscheid das Bild auf dem Monitor mit dieser Assoziation an.
Ob das wirklich der erste Kuss ist? Zumindest moderierte Psychotainer Leon Windscheid das Bild auf dem Monitor mit dieser Assoziation an. Bild: Jens Eumann
Von Rogers Paradox über den Gut-genug-Baum und das Ameisen-Selbst versuchte sich Leon Windscheid schließlich inneren Glaubensätzen zu nähern, die bei 128 Milliarden Nervenzellen im Hirn nicht mal eben zu updaten sind.
Von Rogers Paradox über den Gut-genug-Baum und das Ameisen-Selbst versuchte sich Leon Windscheid schließlich inneren Glaubensätzen zu nähern, die bei 128 Milliarden Nervenzellen im Hirn nicht mal eben zu updaten sind. Bild: Jens Eumann
„Ich hatte das Gefühl, der guckt in mich rein“: Die Freundinnen Corina Kipping, Isabell Lukacs und Rita Gerschler (von links) waren begeistert von Windscheids Programm.
„Ich hatte das Gefühl, der guckt in mich rein“: Die Freundinnen Corina Kipping, Isabell Lukacs und Rita Gerschler (von links) waren begeistert von Windscheids Programm. Bild: Jens Eumann
Chemnitz
Ameisen im Kopf, Aktivkohle in der Hose: Leon Windscheid macht mit „Alles perfekt - Psychologie live“ in Chemnitz Station
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei seinem Auftritt in der Chemnitzer Stadthalle am Samstagabend enthüllt Psychotainer Leon Windscheid mit Witz und Wissenschaft, warum der Drang nach Perfektion uns oft im Kreis laufen lässt.

Es gibt Dinge, die die Welt perfekter machen. Geruchsloser zum Beispiel. Bananenförmige Aktivkohlefilter etwa, die ein englischer Hersteller in die Unterhose zu legen empfiehlt, in die Ritze zwischen den Pobacken. Der Pupsfilter – kein Scherz, gibt‘s wirklich – ist das erste Beispiel, das Leon Windscheid aus der nach Perfektion strebenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.01.2026
1 min.
Chemnitz: Spannende Reise in den eigenen Kopf
Foto: Jonathan Welzel
Die Welt verlangt immer mehr von uns: Am Arbeitsplatz, auf der Yogamatte und im Bett sollen wir funktionieren. Der Anspruch lautet Perfektion. Doch wir ahnen, dass uns das nicht guttut. Wie geht es...
Heiko Hößler
25.12.2024
9 min.
Chanukka zu Weihnachten: Wie Chemnitzer über ihr Jüdischsein denken
Marlen, Alexander und Jonas (tw. Namen geändert) sind alle drei jüdisch und in Chemnitz groß geworden.
Das Judentum ist mehr als lange Bärte, koscheres Essen und Antisemitismus. Drei Chemnitzer Juden erzählen, wie sie Hebräisch per App lernen, am Glauben zweifeln und warum das Judentum witzig sein kann.
Johanna Schöbel
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
13:00 Uhr
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
Mehr Artikel