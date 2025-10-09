Ampel an Groß-Kreuzung in Chemnitz ausgefallen: CVAG leitet Busse und Bahnen um

An der Kreuzung Bahnhofstraße/Reitbahnstraße ist am Morgen die Ampel ausgefallen. Einige Busse und Bahnen verkehren auf veränderter Linienführung.

Nutzer von Bus und Bahn müssen sich am Donnerstagmorgen auf veränderte Abfahrtsorte und verspätete Abfahrten an der Zentralhaltestelle einstellen. Grund ist der Ausfall der Ampelanlage an der Kreuzung Bahnhofstraße/Reitbahnstraße. Mehrere Bus- und Bahnlinien kreuzen normalerweise die Bahnhofstraße an dieser Stelle. „Das ist aber ohne...