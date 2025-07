Ampel an wichtigen Straßen im Chemnitzer Zentrum ausgefallen

Die Verkehrsanlagen an der Straße der Nationen und an der Bahnhofstraße funktionierten am Vormittag nicht.

Chemnitz. Am Freitagvormittag sind in der Chemnitzer Innenstadt zwei Ampelanlagen ausgefallen. Der Verkehr regelte sich allerdings problemlos wie von selbst. Autofahrer ließen Fußgänger passieren, Straßenbahnen konnten ohne Zwischenfälle quer über die Hauptstraße fahren.

Auch an der Kreuzung der Brückenstraße mit der Bahnhofsstraße war die Ampel ausgefallen, dort bildete sich ein kleiner Rückstau.

Laut Rathaus-Pressestelle gab es gegen 10.35 Uhr einen Netzausfall in der Innenstadt. Seit etwa 10.50 Uhr waren alle Ampeln wieder in Betrieb. (cma)