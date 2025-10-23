Ampelausfall sorgt für Chaos: Stadt Chemnitz reagiert auf Unfallserie mit Straßensperrung

Chemnitz
Die ungewohnte Situation an einer Kreuzung wird Autofahrern immer wieder zum Verhängnis. Mehrere Menschen wurden seit Mittwochabend schon verletzt, der Schaden geht in die Zehntausende.
In Chemnitz hat der Ausfall einer Ampel auf einer viel befahrenen Kreuzung reihenweise für Unfälle gesorgt. Seit Mittwochabend gab es an derselben Stelle in der Nähe des Einkaufszentrums Sachsen-Allee vier Kollisionen. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.