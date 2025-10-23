Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ampelausfall sorgt für Chaos: Stadt Chemnitz reagiert auf Unfallserie mit Straßensperrung

Wegen Unfällen auf einer Kreuzung in Chemnitz kommt es immer wieder zu Behinderungen.
Wegen Unfällen auf einer Kreuzung in Chemnitz kommt es immer wieder zu Behinderungen. Bild: Jan Härtel
Wegen Unfällen auf einer Kreuzung in Chemnitz kommt es immer wieder zu Behinderungen.
Wegen Unfällen auf einer Kreuzung in Chemnitz kommt es immer wieder zu Behinderungen. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Ampelausfall sorgt für Chaos: Stadt Chemnitz reagiert auf Unfallserie mit Straßensperrung
Von Michael Müller, Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die ungewohnte Situation an einer Kreuzung wird Autofahrern immer wieder zum Verhängnis. Mehrere Menschen wurden seit Mittwochabend schon verletzt, der Schaden geht in die Zehntausende.

In Chemnitz hat der Ausfall einer Ampel auf einer viel befahrenen Kreuzung reihenweise für Unfälle gesorgt. Seit Mittwochabend gab es an derselben Stelle in der Nähe des Einkaufszentrums Sachsen-Allee vier Kollisionen. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
13.09.2025
1 min.
Chemnitz: Unfall auf vielbefahrener Kreuzung fordert zwei Verletzte
Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße auf dem Sonnenberg.
Mitten auf dem Sonnenberg kollidierten zwei Fahrzeuge. Beide sind nicht mehr fahrbereit, es kommt zu Sperrungen. Die Polizei hat erste Erkenntnisse zur Ursache.
Benjamin Lummer
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
08.10.2025
1 min.
Unfall in Chemnitz: Polizeiauto stößt mit LKW zusammen
Ein Polizeiwagen war am Mittwochnachmittag in einen Unfall verwickelt.
Auf der Zschopauer Straße kam es zu einem Unfall. Eine Polizistin wurde verletzt. Der genaue Hergang ist noch unklar.
Erik Anke
Mehr Artikel