  • Chemnitz
  • Amphibien in Gefahr: Chemnitz ruft zur großen Krötenrettung auf

Viele Amphibien kommen auf Straßen ums Leben, bevor sie laichen können.
Viele Amphibien kommen auf Straßen ums Leben, bevor sie laichen können. Bild: Andreas Lander
Chemnitz
Amphibien in Gefahr: Chemnitz ruft zur großen Krötenrettung auf
Von Lutz Kirchner
Die Mobilisierung für die Amphibienwanderung in Chemnitz hat begonnen. Freiwillige Helfer werden geschult, um die sieben häufigsten Arten sicher zu erkennen.

Das Umweltamt der Stadt Chemnitz ruft zur Unterstützung bei der diesjährigen Amphibienwanderung auf. Ehrenamtliche werden gesucht, um Kröten, Frösche und Molche während ihrer Wanderung im Frühjahr zu schützen. Die Aktion ist für den Zeitraum von Anfang März bis Ende April geplant und hängt von der Witterung ab. Besonders in den Abend-...
