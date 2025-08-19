Amtsgericht Chemnitz: Wie ein verurteilter Vergewaltiger der Justiz (vorerst) entkommt

Chemnitz
Ein Mann wird wegen der Vergewaltigung eines Kindes vor dem Amtsgericht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und ist jetzt flüchtig. Wie kam es dazu? „Freie Presse“ zeichnet den Fall nach.
Es ist Ende Mai 2025. Im Sitzungssaal am Landgericht schaut die Richterin auf die Uhr. „Wir warten noch bis Viertel nach. Wenn er bis dahin nicht auftaucht, wird die Berufung verworfen“, sagt sie. Der Mann, auf den alle warten, ist der 27-jährige Jawad S., der wegen der Vergewaltigung eines 13-jährigen Kindes verurteilt wurde. Er wird an...
