Ananas, Melone, Sekt: Was beim „Diner en blanc“ in Chemnitz aufgetischt wurde

Alles in Weiß: Das ist die Vorgabe. Der Rest kann nach Lust und Laune mitgebracht werden. Hunderte folgten der Einladung zum noblen Picknick am Sonntag.

Chemnitz am frühen Sonntagabend: Das Thermometer zeigt 25 Grad an. Perfektes Wetter für ein Freiluft-Picknick auf dem Theaterplatz. Zum fünften Mal kamen Chemnitzerinnen und Chemnitzer in Weiß gekleidet und mit Schirm, Stuhl, Tisch und Picknickkorb ausgestattet zum „Diner en blanc“. Ein Fest fürs Auge – und den Gaumen. Fruchtiges,...