Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Andrea Berg kommt nach Chemnitz – in zwei Jahren

Andrea Berg kommt in die Messe Chemnitz.
Andrea Berg kommt in die Messe Chemnitz. Bild: Nadine Volz
Andrea Berg kommt in die Messe Chemnitz.
Andrea Berg kommt in die Messe Chemnitz. Bild: Nadine Volz
Chemnitz
Andrea Berg kommt nach Chemnitz – in zwei Jahren
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es klingt etwas absurd, aber der Ticketvorverkauf für ihre Tour 2027 startet am Mittwoch. Bei der letzten Tour waren viele Konzerte ausverkauft.

Die Schlagersängerin ist ausverkaufte Shows gewohnt. Nach ihrer diesjährigen Tournee „Party, Hits, Emotionen“ ist die nächste Tour bereits in Planung. Fans müssen sich allerdings sehr lange gedulden. Erst im Herbst 2027 wird es soweit sein. Am 29. Oktober 2027 wird die heute 59-Jährige in der Messe Chemnitz zu Gast sein. Der Veranstalter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:17 Uhr
1 min.
Führerschein, aber keine Fahrpraxis: Wie Frauen in Chemnitz sich wieder hinters Steuer trauen sollen
Je länger man nicht mehr gefahren ist, desto größer wird der Respekt.
Die Fahrauffrischungskurse für Frauen in der Lila Villa haben Tradition. Bald startet wieder einer.
Denise Märkisch
15:15 Uhr
3 min.
Kinderpornografie: Warum ein Täter aus Mittelsachsen nicht ins Gefängnis muss
Fotos mit kinderpornografischem Inhalten hat ein Mann aus Mittelsachsen versendet. Ermittler haben die Aufnahmen auf seinem Mobiltelefon und anderen elektronischen Geräten gefunden.
Obwohl der 45-jährige Täter einschlägig vorbestraft ist, erhält er nach dem Urteil am Amtsgericht Döbeln erneut die Chance auf Bewährung. Eine Frage konnte durch ein psychiatrisches Gutachten aber nicht geklärt werden.
Jan Leißner
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:17 Uhr
4 min.
Drastischer CO2-Anstieg in der Atmosphäre - Natur im Stress
Die Weltwetterorganisation WMO spricht von einem Teufelskreis. (Symbolbild)
Die WMO warnt: Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist 2024 so stark gestiegen wie nie zuvor. Was das für unser Klima bedeutet – und warum laut WMO ein Teufelskreis droht.
Christiane Oelrich, dpa
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
13.10.2025
2 min.
Schlagerstar Andrea Berg zieht wieder durch die Arenen
Insgesamt zwei Dutzend Konzerte will Berg auf ihrer Arena-Tour 2027 geben.(Archiv)
Kurz nach Ende der jüngsten Arena-Tour plant Andrea Berg bereits die nächste – was sie Fans schon jetzt über Termine, Ideen und besondere Gänsehautmomente verrät.
Mehr Artikel