Andrea Berg kommt nach Chemnitz – in zwei Jahren

Es klingt etwas absurd, aber der Ticketvorverkauf für ihre Tour 2027 startet am Mittwoch. Bei der letzten Tour waren viele Konzerte ausverkauft.

Die Schlagersängerin ist ausverkaufte Shows gewohnt. Nach ihrer diesjährigen Tournee „Party, Hits, Emotionen“ ist die nächste Tour bereits in Planung. Fans müssen sich allerdings sehr lange gedulden. Erst im Herbst 2027 wird es soweit sein. Am 29. Oktober 2027 wird die heute 59-Jährige in der Messe Chemnitz zu Gast sein. Der Veranstalter...