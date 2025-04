Angriff auf Chemnitzer Restaurant-Mitarbeiter: „Turmbrauhaus“-Chef findet deutliche Worte

Hat eine Bande gewalttätiger Migranten mehreren Kellnern bei laufendem Betrieb die Geldbörsen geraubt, wie es die AfD behauptet? Was Polizei und der Inhaber dazu sagen.

In Chemnitz ermittelt die Polizei nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Lokal am Neumarkt. Nach ersten Angaben wurde dort am Samstagabend gegen 21.45 Uhr ein 23-jähriger Mitarbeiter des „Turmbrauhauses“ von vier Angreifern unvermittelt geschlagen und getreten. Zudem sei versucht worden, ihm die Geldbörse zu stehlen, was aber...