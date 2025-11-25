Angriff von hinten: Radfahrer attackiert Chemnitzerin im Morgengrauen

Chemnitz
Der Vorfall ereignete sich am Rande des Stadtzentrums. Was bislang bekannt ist.
In Chemnitz hat ein Radfahrer versucht, einer Frau im Vorbeifahren die Handtasche zu entreißen. Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr zwischen Stadtpark und Stadtzentrum. Laut Polizei war die 55-Jährige aus Richtung Stadtpark den Gehweg der Beckerstraße entlanggelaufen, als nahe der Ecke Treffurthstraße sich ihr von hinten...
