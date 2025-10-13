Anhänger-Brand auf A 4 bei Chemnitz sorgt für mehrstündigen Stau

Chemnitz
Weil ein Lkw-Anhänger Feuer fing, musste die Autobahn kurz vor der Abfahrt Chemnitz-Glösa gesperrt werden.
Auf der Autobahn 4 in der Nähe von Chemnitz ist am Montagmorgen Feuer in einem Lkw-Anhänger ausgebrochen. Um 9.43 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Auf Höhe der Raststätte Auerswalder Blick Nord war der abgekoppelte Anhänger auf dem Standstreifen abgestellt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde dabei niemand. Für...
