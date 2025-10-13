Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Anhänger-Brand auf A 4 bei Chemnitz sorgt für mehrstündigen Stau

Die Löscharbeiten könnten sich Stunden hinziehen.
Die Löscharbeiten könnten sich Stunden hinziehen. Bild: Harry Haertel
Die Löscharbeiten könnten sich Stunden hinziehen.
Die Löscharbeiten könnten sich Stunden hinziehen. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Anhänger-Brand auf A 4 bei Chemnitz sorgt für mehrstündigen Stau
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil ein Lkw-Anhänger Feuer fing, musste die Autobahn kurz vor der Abfahrt Chemnitz-Glösa gesperrt werden.

Auf der Autobahn 4 in der Nähe von Chemnitz ist am Montagmorgen Feuer in einem Lkw-Anhänger ausgebrochen. Um 9.43 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Auf Höhe der Raststätte Auerswalder Blick Nord war der abgekoppelte Anhänger auf dem Standstreifen abgestellt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde dabei niemand. Für...
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
24.09.2025
2 min.
350.000 Euro Schaden nach Unfall auf der A 4: Umgekippter Anhänger und ein flüchtiger Verursacher
Wegen eines Unfalls zwischen Glösa und Mitte musste die Autobahn nachts gesperrt werden.
In den Nachtstunden hatte der Fahrer eines BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der auslösende Unfall passierte aber vorher.
Christian Mathea
15:17 Uhr
4 min.
Drastischer CO2-Anstieg in der Atmosphäre - Natur im Stress
Die Weltwetterorganisation WMO spricht von einem Teufelskreis. (Symbolbild)
Die WMO warnt: Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist 2024 so stark gestiegen wie nie zuvor. Was das für unser Klima bedeutet – und warum laut WMO ein Teufelskreis droht.
Christiane Oelrich, dpa
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:15 Uhr
3 min.
Kinderpornografie: Warum ein Täter aus Mittelsachsen nicht ins Gefängnis muss
Fotos mit kinderpornografischem Inhalten hat ein Mann aus Mittelsachsen versendet. Ermittler haben die Aufnahmen auf seinem Mobiltelefon und anderen elektronischen Geräten gefunden.
Obwohl der 45-jährige Täter einschlägig vorbestraft ist, erhält er nach dem Urteil am Amtsgericht Döbeln erneut die Chance auf Bewährung. Eine Frage konnte durch ein psychiatrisches Gutachten aber nicht geklärt werden.
Jan Leißner
16:25 Uhr
1 min.
Unfall in Chemnitz: Polizeiauto stößt mit LKW zusammen
Ein Polizeiwagen war am Mittwochnachmittag in einen Unfall verwickelt.
Auf der Zschopauer Straße kam es zu einem Unfall. Eine Polizistin wurde verletzt. Der genaue Hergang ist noch unklar.
Erik Anke
Mehr Artikel