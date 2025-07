Anime- und Manga-Fans treffen sich am Wochenende in Chemnitz

Die Stadthalle Chemnitz lädt am 12. und 13. Juli zur „ShiroCo“-Convention ein.

Chemnitz. Am Wochenende ist die Stadthalle Chemnitz der Treffpunkt der Anime- und Manga-Fans. Die „ShiroCo“ lädt sie ein, gemeinsam mit Gleichgesinnten in die Welten ihrer Lieblings-Animes und -Mangas einzutauchen. Auf dem Programm stehen am 12. und 13. Juli unter anderem Workshops, ein Cosplay-Wettbewerb und ein Bühnenprogramm mit Live-Acts, Karaoke sowie Treffen mit Sprechern und Stars. Dazu bieten Händler Merchandise-Artikel, Mangas, Figuren und mehr an. Darüber hinaus können die Besucher ihre Lieblings-Videospiele mit anderen Fans spielen und an Turnieren teilnehmen. Und nicht zuletzt bietet die „ShiroCo“ die Möglichkeit, auf Künstler zu treffen uns sich Fanarts und Zeichnungen zu sichern. Zur Stärkung bei dem ganzen Trubel versprechen die Veranstalter Speisen und Getränken aus verschiedenen Ländern. (gp) Foto: Andreas Seidel/Archiv

Geöffnet ist die „ShiroCo“ -Anime- und Manga-Convention in der Stadthalle am Samstag von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Informationen über die Ticketpreise stehen im Internet. www.c3-chemnitz.de