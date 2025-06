Anwohner am Chemnitzer Südring von Lärm geplagt: Was die Stadt nun vorhat

Seit Jahren klagen Anrainer des Südrings über Verkehrslärm. Eine vor Jahren eingereichte Petition forderte eine Schutzwand. Die Stadt hat diese Option untersuchen lassen und nun Ergebnisse vorgelegt.

Tausende Autos befahren täglich den Südring. Darunter sind zahlreiche Lkw auf dem Weg in Richtung Süden und Tschechien. Im Heckertgebiet reicht die Straße an einigen Stellen nahe an die Wohnbebauung heran. Für die dortigen rund 5000 Anwohner bedeutet das neben Abgasen vor allem Lärm. Und das rund um die Uhr.