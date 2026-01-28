Anwohnerin warnt vor Giftköder auf Chemnitzer Schillerplatz

Chemnitz
Eine Hundehalterin entdeckt blaue Pellets und tippt auf Rattengift, mit dem Hunde geschädigt werden sollen. Das sei es nicht, sagt ein Schädlingsbekämpfer. Gefährlich sei der Stoff aber trotzdem.
Ein Haufen blauer Pellets, unweit davon wurden sie mit Getreidekörnern vermischt. Eine Anwohnerin, die mit ihrem Hund über den Schillerplatz spazieren ging, hat die Pellets am Montagmorgen entdeckt. Sie vermutet, dass jemand mit Rattengift Tiere schädigen wollte. „Ich möchte alle Tierhalter warnen, auf ihre Hunden und Katzen aufzupassen“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.