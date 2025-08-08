Apocalyptica sagt Auftritt im Wasserschloß Klaffenbach ab

Die finnische Band sollte am Sonntag ein Open-Air-Konzert geben. Das wird nun verschoben.

Das für Sonntag geplante Konzert der Band Apocalyptica im Wasserschloß Klaffenbach wurde abgesagt. Darüber informiert der Veranstalter, die Konzert- und Kulturproduktionen GmbH „In Move“. „Der Grund sind technische Probleme bei der Umsetzung der Veranstaltung, welche nicht im Bereich des Veranstaltungsortes und der Band liegen“, heißt...