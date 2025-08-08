Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Apocalyptica sagt Auftritt im Wasserschloß Klaffenbach ab

2017 waren die Cello-Rocker in Chemnitz zu Gast. Damals spielten sie in der Stadthalle.
2017 waren die Cello-Rocker in Chemnitz zu Gast. Damals spielten sie in der Stadthalle. Bild: Matthias Zwarg/Archiv
2017 waren die Cello-Rocker in Chemnitz zu Gast. Damals spielten sie in der Stadthalle.
2017 waren die Cello-Rocker in Chemnitz zu Gast. Damals spielten sie in der Stadthalle. Bild: Matthias Zwarg/Archiv
Chemnitz
Apocalyptica sagt Auftritt im Wasserschloß Klaffenbach ab
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die finnische Band sollte am Sonntag ein Open-Air-Konzert geben. Das wird nun verschoben.

Das für Sonntag geplante Konzert der Band Apocalyptica im Wasserschloß Klaffenbach wurde abgesagt. Darüber informiert der Veranstalter, die Konzert- und Kulturproduktionen GmbH „In Move“. „Der Grund sind technische Probleme bei der Umsetzung der Veranstaltung, welche nicht im Bereich des Veranstaltungsortes und der Band liegen“, heißt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
14:55 Uhr
1 min.
Polizei warnt vor Auto-Einbrüchen: In Freiberg und Döbeln wurden Rucksack und Geldbörsen gestohlen
Unbekannte (Symbolfoto) haben in den vergangenen Tagen in Mittelsachsen Autos aufgebrochen.
Die Täter hatten jeweils die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen. Die Polizei rät erneut, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen.
FP
01.08.2025
2 min.
Kochen und Backen mit Schokolade: Zwei Chemnitzer geben Tipps beim Eurobean-Schokofestival
Lydia Jänsch und Bruno Erfurt kann man am Samstag live erleben.
Am Samstag dreht sich im Industriemuseum Chemnitz alles um Schokolade. Zwei Influencer aus Chemnitz verraten dort beim „Freie Presse“-Panel ihre Tricks zum Verarbeiten von Schokolade.
Anne Schwesinger
14:54 Uhr
1 min.
Beachvolleyball: Zauberkugel-Tag im Oelsnitzer Freibad beginnt erst mal sportlich
Beim Pokalturnier im Beachvolleyball geht es am Samstag im Oelsnitzer Freibad wieder hoch her.
Zehn Hobbymannschaften aus Oelsnitz und Umgebung kämpfen am Samstag im Freibad Elstergarten um den Zauberpokal, der jetzt Villmann-Security-Cup heißt.
Thomas Gräf
08.08.2025
1 min.
„Royal Donuts“ im Chemnitzer Zentrum schließt
Üppig dekorierte Donuts gibt es im „Royal Donuts“ am Düsseldorfer Platz.
Am Samstag wird es zum letzten Mal die üppig dekorierten Ringe geben. Eine Geschichte, die fulminant begann, geht jetzt zu Ende.
Christian Mathea
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel