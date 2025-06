„Argumentieren, statt ständig gegen alles zu sein“: Was sich ein junger Chemnitzer von Politikern wünscht

Til Ahnert ist Landessieger von „Jugend debattiert“ geworden. Für ihn zählen gute Argumente. Die vermisst er in politsichen Debatten allerdings immer öfter.

Wer gut debattieren will, braucht Übung und eine Strategie. Persönliche Animositäten und emotionale Ausbrüche haben da nichts zu suchen. „Eine Debatte zu führen, ist eine gute Art, sich in ein Thema zu vertiefen“, sagt Til Ahnert. Der Elftklässler des Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasiums ist in seiner Altersklasse ein wahrer Meister der...