„Asien hat uns vieles voraus“: Wie Chemnitz von der Fernostreise des Oberbürgermeisters profitieren soll

Chemnitz
Eine sächsische Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hat in der vergangenen Woche Asien bereist. Mit dabei war auch der Chemnitzer Oberbürgermeister. Er spricht mit Blick auf die Reisekosten von einer Zukunftsinvestition.
Eine „sehr intensive und lehrreiche Reise mit straffem Programm“, fasst Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) die einwöchige Tour durch Ostasien zusammen, an der er in der vergangenen Woche teilgenommen hat. Angeführt von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte eine 50-köpfige Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft...
