Asylbewerberzahlen in Chemnitz gehen deutlich zurück: So reagiert das Rathaus

Die Anzahl neu zugewiesener Flüchtlinge hat sich binnen Monaten in etwa halbiert. Das hat Folgen – nicht zuletzt für die Unterbringung.

Chemnitz verzeichnet in diesem Jahr einen deutlichen Rückgang bei neu aufgenommenen Asylbewerbern und Geflüchteten. Das geht aus „Freie Presse“ vorliegenden Zahlen des Rathauses hervor. Demnach wurden der Stadt im ersten Halbjahr insgesamt 178 Personen zugewiesen. Das sind so viele wie im vergangenen Jahr noch in einem durchschnittlichen...