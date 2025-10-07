Auch wegen gesunkener Studentenanzahl: Semesterbeitrag an der TU Chemnitz steigt deutlich

Zwar können Studenten sich in Chemnitz immer noch viermal so viel Wohnraum leisten wie in München, doch andere Kosten steigen. In Chemnitz verstärkt die sinkende Studentenanzahl dieses Phänomen noch.

Eines der Argumente für ein Studium in Chemnitz sind traditionell die geringen Kosten für Studenten. Die Mieten sind so niedrig wie in keiner anderen Großstadt. Doch auch in der Kulturhauptstadt Europas müssen Studenten ab diesem Semester tiefer in die Tasche greifen.