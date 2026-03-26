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Starke Nerven sind ab April auf der B 95 bei Chemnitz gefragt.
Starke Nerven sind ab April auf der B 95 bei Chemnitz gefragt. Symbolfoto: Angelika Warmuth/dpa/Archiv
Starke Nerven sind ab April auf der B 95 bei Chemnitz gefragt.
Starke Nerven sind ab April auf der B 95 bei Chemnitz gefragt. Symbolfoto: Angelika Warmuth/dpa/Archiv
Chemnitz
Auf B 95 bei Chemnitz: Ab April fast zwei Jahre lang weite Umwege für Pendler
Redakteur
Von Michael Müller
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Nach Ostern wird die Bundesstraße ins Erzgebirge voll gesperrt. Erst am Harthauer Berg, dann im benachbarten Burkhardtsdorf. Die Umleitung hat es in sich – und das in Zeiten extrem hoher Spritpreise.

Wer zwischen Chemnitz und dem Erzgebirge auf der B 95 unterwegs ist, muss ab kommendem Monat mehr Zeit einplanen – und das für fast zwei Jahre. Nach Ostern beginnen im Süden von Chemnitz, am Harthauer Berg, umfangreiche Bauarbeiten. Auf 1,8 Kilometern Länge wird dort die Fahrbahn erneuert, teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit....
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