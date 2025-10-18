Auf den Spuren der Grafenfamilie: Kräutergarten im Schloss Wolkenburg in Limbach-Oberfrohna erhält neues Leben

Chemnitz Umland
20 Freiwillige brachten am Samstag beim Parkseminar den Schlossgarten in Ordnung. Auch der neu gestaltete Kräutergarten wurde bepflanzt. Inspiration dafür lieferte unter anderem ein Luftbild von 1945.
Der Kräutergarten am Schloss Wolkenburg war seit den 50er-Jahren eine einfache Rasenfläche. Am Samstag wurde dem historischen Fleckchen Erde im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Wolkenburg-Kaufungen neues Leben eingehaucht. Im Rahmen den 19. Parkseminars, bei dem Freiwillige und Mitglieder des Fördervereins Schloss Wolkenburg, den Schlosspark in...
