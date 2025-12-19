Auf der H0-Spur in Limbach-Oberfrohna: Modellbahner laden zur Schau

Der Modellbahnverein Limbach-Oberfrohna präsentiert sich in der Turmpassage. Was Fans der Mini-Lokomotive erwartet.

Der Modelleisenbahnclub Limbach-Oberfrohna zeigt in der Turmpassage seine 30. Modellbahnausstellung. Die Ausstellung läuft am 21., 28. und 29. Dezember, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Besucher erwartet eine Auswahl von fünf Modellbahnanlagen aus unterschiedlichen Zeiten und Spurweiten.