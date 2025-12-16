Auf ein Speed-Date mit der Stadtspitze: So kommen Chemnitzer mit OB Schulze und Co. ins Gespräch

Sie haben ein Problem in Chemnitz? Dann kann vielleicht eine Bürgersprechstunde helfen. Termine gibt es wieder zu Jahresbeginn. So funktioniert die Teilnahme.

Der Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) und die Bürgermeister der Stadt Chemnitz laden im Januar und Februar 2026 erneut zu Bürgersprechstunden ein. Bürgerinnen und Bürger können ihre Anliegen und Vorschläge direkt mit den Verantwortlichen besprechen.