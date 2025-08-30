Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Auf Erkundungstour durchs Gehege: Luchsnachwuchs im Wildgatter

Bild: S. Flade/Tierpark Chemnitz
Bild: S. Flade/Tierpark Chemnitz
Chemnitz
Auf Erkundungstour durchs Gehege: Luchsnachwuchs im Wildgatter
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die beiden Jungtiere, geboren im Mai, können inzwischen mit etwas Glück von Besuchern beobachtet werden.

Chemnitz.

Bei einem Besuch im Wildgatter in Oberrabenstein kann man derzeit auch den Nachwuchs beobachten, für den das dort lebende Luchspärchen im Mai gesorgt hat. Junge Luchse sind Nesthocker und daher in den ersten Lebenswochen kaum zu sehen. Doch wie es das Foto zeigt, erkunden die beiden Jungtiere, die nach Informationen aus dem Tierpark, zu dem das Wildgatter gehört, bereits ordentlich gewachsen sind, das naturnahe Gehege. Für das Zuchtpärchen ist es der dritte gemeinsame Nachwuchs. Die Jungtiere bleiben bis zum nächsten Frühjahr bei der Mutter. Danach versuchen sie, ein eigenes Revier zu finden. In Menschenobhut werden sie dann an andere zoologische Einrichtungen abgegeben. (gp) Foto: S. Flade/Tierpark Chemnitz

Geöffnet ist das Wildgatter in Oberrabenstein derzeit täglich von 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass um 17 Uhr). Weitere Informationen, unter anderem zu den Eintrittspreisen und zur Anfahrt stehen im Internet. www.tierpark-chemnitz.de

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
21.08.2025
1 min.
Einladung nicht nur für Technikfans: Heizhausfest auf dem Chemnitzer Schauplatz Eisenbahn
Vom 22. bis 24. August werden wieder eisenbahnbegeisterte Besucher erwartet.
Galina Pönitz
21.06.2025
2 min.
Besuch bei den jungen Wildkatzen im Wildgatter Oberrabenstein
Bei den Europäischen Wildkatzen hat es im April Nachwuchs gegeben. Mit etwas Glück können Besucher die Jungtiere jetzt tagsüber beobachten.
Galina Pönitz
Mehr Artikel