Auf Erkundungstour durchs Gehege: Luchsnachwuchs im Wildgatter

Die beiden Jungtiere, geboren im Mai, können inzwischen mit etwas Glück von Besuchern beobachtet werden.

Chemnitz. Bei einem Besuch im Wildgatter in Oberrabenstein kann man derzeit auch den Nachwuchs beobachten, für den das dort lebende Luchspärchen im Mai gesorgt hat. Junge Luchse sind Nesthocker und daher in den ersten Lebenswochen kaum zu sehen. Doch wie es das Foto zeigt, erkunden die beiden Jungtiere, die nach Informationen aus dem Tierpark, zu dem das Wildgatter gehört, bereits ordentlich gewachsen sind, das naturnahe Gehege. Für das Zuchtpärchen ist es der dritte gemeinsame Nachwuchs. Die Jungtiere bleiben bis zum nächsten Frühjahr bei der Mutter. Danach versuchen sie, ein eigenes Revier zu finden. In Menschenobhut werden sie dann an andere zoologische Einrichtungen abgegeben. (gp) Foto: S. Flade/Tierpark Chemnitz

Geöffnet ist das Wildgatter in Oberrabenstein derzeit täglich von 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass um 17 Uhr). Weitere Informationen, unter anderem zu den Eintrittspreisen und zur Anfahrt stehen im Internet. www.tierpark-chemnitz.de