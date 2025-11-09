Aufatmen in Wittgensdorf: Lösung für Hortkinder gefunden

Für die künftige Betreuung soll ein leer stehendes Gebäude an der Schule ausgebaut werden. Jetzt gibt es dafür grünes Licht.

Im Chemnitzer Stadtteil Wittgensdorf zeichnet sich eine Lösung für die Hortbetreuung ab. Der Chemnitzer Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, ein seit gut zehn Jahren leer stehendes Gebäude hinter der Wittgensdorfer Schule zu sanieren. Die Kosten allein für den Innenausbau und das Freigelände werden mit 4,3 Millionen Euro...