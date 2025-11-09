Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Aufatmen in Wittgensdorf: Lösung für Hortkinder gefunden

Die Hortkinder in Wittgensdorf sollen künftig am Rande des Schulgeländes betreut werden.
Die Hortkinder in Wittgensdorf sollen künftig am Rande des Schulgeländes betreut werden. Bild: A. Seidel/A.
Die Hortkinder in Wittgensdorf sollen künftig am Rande des Schulgeländes betreut werden.
Die Hortkinder in Wittgensdorf sollen künftig am Rande des Schulgeländes betreut werden. Bild: A. Seidel/A.
Chemnitz
Aufatmen in Wittgensdorf: Lösung für Hortkinder gefunden
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für die künftige Betreuung soll ein leer stehendes Gebäude an der Schule ausgebaut werden. Jetzt gibt es dafür grünes Licht.

Im Chemnitzer Stadtteil Wittgensdorf zeichnet sich eine Lösung für die Hortbetreuung ab. Der Chemnitzer Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, ein seit gut zehn Jahren leer stehendes Gebäude hinter der Wittgensdorfer Schule zu sanieren. Die Kosten allein für den Innenausbau und das Freigelände werden mit 4,3 Millionen Euro...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
01.11.2025
2 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke, Fahrer stirbt
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden. Kurz später war der 95-Jährige tot.
Anne Schwesinger, Patrick Hyslop
11.11.2025
3 min.
Einmal durch den Dschungel: Aktivisten-Schiff erreicht COP30
Die "Amazon Flotilla" war 31 Tage lang auf dem Fluss unterwegs.
Aus den verschiedensten Ecken Süd- und Mittelamerikas haben sich Dutzende Indigene per Schiff zusammen auf den Weg gemacht. An die Klimakonferenz in Brasilien haben sie eine klare Botschaft.
22.09.2025
3 min.
Chemnitzer wundern sich: Straße schon zum zweiten Mal wegen Breitbandausbau gesperrt?
Noch bis Anfang Oktober ist die Wittgensdorfer Straße in Chemnitz gesperrt.
Wer mit dem Auto in den Ortsteil Wittgensdorf möchte, muss derzeit unter Umständen kilometerlange Umwege in Kauf nehmen. Dabei wurden auf dem gesperrten Abschnitt vor nicht allzu langer Zeit schon einmal Kabel verlegt. Ein Schildbürgerstreich?
Michael Müller
11.11.2025
4 min.
Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehr-Vehikel aus dem Erzgebirge geht in Rente
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?
Jan Oechsner
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
Mehr Artikel