Auffälligkeiten, aber keine Beweise: Das Amtsgericht Chemnitz spricht ehemaligen Taxifahrer nach Unfallserie frei

Ein Chemnitzer war nach einer Unfallserie ins Visier von Ermittlungen geraten. Jetzt wurde er von einem der Vorwürfe freigesprochen aber wegen eines anderen verurteilt.

Am Dienstag wurde ein 46-jähriger Chemnitzer vor dem Amtsgericht Chemnitz vom Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr freigesprochen. Dem ehemaligen Taxifahrer war in neun Fällen vorgeworfen worden, Unfälle absichtlich provoziert zu haben, um Versicherungszahlungen zu kassieren. Mehrere der Unfallgegner hatten vor Gericht...