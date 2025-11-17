Auffahrt auf die A 72 bei Chemnitz-Süd bleibt Nadelöhr

Noch bis 27. November wird zwischen der Anschlussstelle Chemnitz-Süd und dem Kreuz Chemnitz auf der A 72 Richtung Leipzig gebaut. Aufpassen muss auch, wer zum DRK-Krankenhaus in Rabenstein will. Dort ändert sich die Zufahrt wegen einer Baustelle wieder einmal.

1. Annaberger Straße zwischen Hausnr. 431 und 483 Verkehrsraumeinschränkung mit abschnittsweiser halbseitiger Fahrbahnsperrung, Verkehrsregelung mit mobiler Ampelanlage verlängert bis 18. Dezember wegen Breitbandausbau.