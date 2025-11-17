Auffahrt auf die A 72 bei Chemnitz-Süd bleibt Nadelöhr

Chemnitz
Noch bis 27. November wird zwischen der Anschlussstelle Chemnitz-Süd und dem Kreuz Chemnitz auf der A 72 Richtung Leipzig gebaut. Aufpassen muss auch, wer zum DRK-Krankenhaus in Rabenstein will. Dort ändert sich die Zufahrt wegen einer Baustelle wieder einmal.
1. Annaberger Straße zwischen Hausnr. 431 und 483 Verkehrsraumeinschränkung mit abschnittsweiser halbseitiger Fahrbahnsperrung, Verkehrsregelung mit mobiler Ampelanlage verlängert bis 18. Dezember wegen Breitbandausbau.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.