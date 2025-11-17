Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Auffahrt auf die A 72 bei Chemnitz-Süd bleibt Nadelöhr

Dichter Verkehr und Stau auf der Neefestraße Richtung A 72 bleiben bis 27. November an der Tagesordnung. Bis dahin bleibt die Auffahrt Richtung Leipzig wegen Bauarbeiten auf der Autobahn gesperrt.
Dichter Verkehr und Stau auf der Neefestraße Richtung A 72 bleiben bis 27. November an der Tagesordnung. Bis dahin bleibt die Auffahrt Richtung Leipzig wegen Bauarbeiten auf der Autobahn gesperrt. Bild: Ulf Dahl
Dichter Verkehr und Stau auf der Neefestraße Richtung A 72 bleiben bis 27. November an der Tagesordnung. Bis dahin bleibt die Auffahrt Richtung Leipzig wegen Bauarbeiten auf der Autobahn gesperrt.
Dichter Verkehr und Stau auf der Neefestraße Richtung A 72 bleiben bis 27. November an der Tagesordnung. Bis dahin bleibt die Auffahrt Richtung Leipzig wegen Bauarbeiten auf der Autobahn gesperrt. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Auffahrt auf die A 72 bei Chemnitz-Süd bleibt Nadelöhr
Von unserer Redaktion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch bis 27. November wird zwischen der Anschlussstelle Chemnitz-Süd und dem Kreuz Chemnitz auf der A 72 Richtung Leipzig gebaut. Aufpassen muss auch, wer zum DRK-Krankenhaus in Rabenstein will. Dort ändert sich die Zufahrt wegen einer Baustelle wieder einmal.

1. Annaberger Straße zwischen Hausnr. 431 und 483 Verkehrsraumeinschränkung mit abschnittsweiser halbseitiger Fahrbahnsperrung, Verkehrsregelung mit mobiler Ampelanlage verlängert bis 18. Dezember wegen Breitbandausbau.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
7 min.
Für Autofahrer in Chemnitz ist keine Entlastung bei Straßenbaustellen in Sicht
Die Baustellen in Chemnitz gehen weiter und neue kommen diese Woche auch dazu.
In der Schmidt-Rottluff-Straße werden ab dem heutigen Montag neue Hausanschlussleitungen verlegt. Die Straße wird dafür halbseitig gesperrt. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen. Ein Überblick.
unserer Redaktion
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne
Update
Augenzeugen filmten den Absturz.
Am Abend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.
Florian Wißgott
15:00 Uhr
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
03.11.2025
7 min.
Und ewig grüßen die Baustellen in Chemnitz: So sieht es in dieser Woche aus
Rohre, Bagger, Sperrungen: Auch im November wird in Chemnitz noch kräftig gebaut.
Noch wird in Chemnitz kräftig gebaut. Die Braunsdorfer Straße wird wegen Kanalreinigungsarbeiten voll gesperrt. Im Kreuzungsbereich der Adelsbergstraße (Südring) wird eine Schachtabdeckung repariert. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen.
unserer Redaktion
08:00 Uhr
2 min.
Feldsalat nicht unter fließendem Wasser abspülen
Die zarten, grünen Blättchen des Feldsalats sind empfindlich und sollten daher möglichst frisch auf den Teller kommen.
Wer es beim Essen regional mag, kommt im Winter nicht am Feldsalat vorbei. Je nach Gegend kennt man ihn auch als Rapunzel, Nüssli, Mausohr, Acker- oder Vogerlsalat. Tipps für die Zubereitung.
07:55 Uhr
4 min.
Tom Cruise und Dolly Parton mit Ehren-Oscars gekürt
Tom Cruise freut sich über seine erste Oscar-Trophäe.
Viermal war Tom Cruise für einen Oscar nominiert, aber immer ging er leer aus. Nun kann sich der Star über einen Ehren-Oscar freuen. Viele Stars kamen zu den Governors Awards, nur eine Ikone fehlte.
Mehr Artikel