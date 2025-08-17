Auffahrunfall im Heckertgebiet: 18-Jähriger schwer verletzt

Chemnitz
Der 18-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war nicht der einzige Verletzte.
Am Samstagabend hat ein Auffahrunfall auf der Wolgograder Allee im Chemnitzer Heckertgebiet zu zwei Verletzten geführt. Wie die Polizei berichtet, hielt eine 43-jährige Fahrerin eines Ford an der Kreuzung Wolgograder Allee/Max-Müller-Straße, um einem Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Sondersignal Vorfahrt zu gewähren. Ein 71-jähriger Fahrer...
