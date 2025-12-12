Aufforderung zum Hinsehen: Bekommt Chemnitz einen neuen Stadtslogan?

Chemnitz
Seit 2021 steht „Kulturhauptstadt Europas 2025“ auf Schildern, Briefköpfen und Broschüren der Stadt. Das Kulturhauptstadtjahr ist vorbei. Wird jetzt „C the unseen“ zum neuen Slogan der Stadt?
Der Stadtrat soll am 17. Dezember über das von der Verwaltung ausgearbeitete Konzept der Legacy, also des Vermächtnisses der Kulturhauptstadt, entscheiden. In der Vorlage wird der Slogan „C the unseen“ gelobt: „Es ist wohl das bisher erfolgreichste Claim/Narrativ für Chemnitz und seine Region. Zumindest in Deutschland und Europa ist es...
