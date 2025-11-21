Aufs Handy geguckt: Autofahrer baut Unfall auf Rastplatz an der A 4

Der Schaden, den der 41-jährige Pole verursachte, geht in die Zehntausende. Und noch etwas fiel auf.

Am ganz frühen Freitagmorgen ist auf dem Rastplatz „Auerswalder Blick“ bei Lichtenau an der A 4 Richtung Dresden ein Unfall mit hohem Schaden passiert. Laut Polizei war ein Audi-Fahrer dort um 3.30 Uhr gegen einen geparkten Sattelzug DAF gefahren. Er habe am Handy das Navi anschalten wollen und sei deshalb nach rechts von der Fahrbahn...