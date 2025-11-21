Aufs Handy geguckt: Autofahrer baut Unfall auf Rastplatz an der A 4

Chemnitz Umland
Der Schaden, den der 41-jährige Pole verursachte, geht in die Zehntausende. Und noch etwas fiel auf.
Am ganz frühen Freitagmorgen ist auf dem Rastplatz „Auerswalder Blick“ bei Lichtenau an der A 4 Richtung Dresden ein Unfall mit hohem Schaden passiert. Laut Polizei war ein Audi-Fahrer dort um 3.30 Uhr gegen einen geparkten Sattelzug DAF gefahren. Er habe am Handy das Navi anschalten wollen und sei deshalb nach rechts von der Fahrbahn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.