Aus ehemaligem Club in Chemnitz werden exklusive Wohnungen

Das „Voxxx“ in einer alten Brauerei auf dem Kaßberg ist legendär. 2005 schloss es. Seitdem wurde ein Teil davon saniert. Ein neuer Eigentümer hat jetzt Pläne für die markantesten Stücke des Objekts.

Ein Bagger kratzt am bröseligen Gestein, die Toreinfahrt ist gesperrt und seit Wochen schon überbrückt ein Gerüst die Horst-Menzel-Straße. Was tut sich am ehemaligen „Voxxx"?