MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Aus ehemaligem Club in Chemnitz werden exklusive Wohnungen

Das ehemalige Voxxx an der Horst-Menzel-Straße. Ein Teil der Toreinfahrt wird abgerissen, soll später aber wieder originalgetreu aufgebaut werden.
Das ehemalige Voxxx an der Horst-Menzel-Straße. Ein Teil der Toreinfahrt wird abgerissen, soll später aber wieder originalgetreu aufgebaut werden. Bild: Jana Peters
Blick vom Hof aus auf das historische Sudhaus und den Teil der Toreinfahrt, der abgerissen werden muss.
Blick vom Hof aus auf das historische Sudhaus und den Teil der Toreinfahrt, der abgerissen werden muss. Bild: Jana Peters
So sollen das sanierte Sudhaus und Torhaus von der Horst-Menzel-Straße aus aussehen.
So sollen das sanierte Sudhaus und Torhaus von der Horst-Menzel-Straße aus aussehen. Bild: Stenderprojekt
Das Sudhaus in den 1990er-Jahren. Legendäre Ausstellungen und Partys gab es dort.
Das Sudhaus in den 1990er-Jahren. Legendäre Ausstellungen und Partys gab es dort. Bild: W. Ebert/Archiv
Das ehemalige Voxxx an der Horst-Menzel-Straße. Ein Teil der Toreinfahrt wird abgerissen, soll später aber wieder originalgetreu aufgebaut werden.
Das ehemalige Voxxx an der Horst-Menzel-Straße. Ein Teil der Toreinfahrt wird abgerissen, soll später aber wieder originalgetreu aufgebaut werden. Bild: Jana Peters
Blick vom Hof aus auf das historische Sudhaus und den Teil der Toreinfahrt, der abgerissen werden muss.
Blick vom Hof aus auf das historische Sudhaus und den Teil der Toreinfahrt, der abgerissen werden muss. Bild: Jana Peters
So sollen das sanierte Sudhaus und Torhaus von der Horst-Menzel-Straße aus aussehen.
So sollen das sanierte Sudhaus und Torhaus von der Horst-Menzel-Straße aus aussehen. Bild: Stenderprojekt
Das Sudhaus in den 1990er-Jahren. Legendäre Ausstellungen und Partys gab es dort.
Das Sudhaus in den 1990er-Jahren. Legendäre Ausstellungen und Partys gab es dort. Bild: W. Ebert/Archiv
Chemnitz
Aus ehemaligem Club in Chemnitz werden exklusive Wohnungen
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das „Voxxx“ in einer alten Brauerei auf dem Kaßberg ist legendär. 2005 schloss es. Seitdem wurde ein Teil davon saniert. Ein neuer Eigentümer hat jetzt Pläne für die markantesten Stücke des Objekts.

Ein Bagger kratzt am bröseligen Gestein, die Toreinfahrt ist gesperrt und seit Wochen schon überbrückt ein Gerüst die Horst-Menzel-Straße. Was tut sich am ehemaligen „Voxxx“?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
09.12.2025
5 min.
Sensible Momente und ein Elefant im Raum: Kunstsammlungen Chemnitz zeigen Frank Maibier
„Elefant im Raum“ haben Andreas Winkler und Frank Maibier ihre aktuelle Kunstaktion genannt, auch wenn der Elefant aus Platzgründen nicht in, sondern drei Tage lang vor den Kunstsammlungen Chemnitz steht.
Das Museum widmet dem Chemnitzer Künstler eine umfassende Retrospektive, die erstmals die ganze Vielfalt seines Werks zum Leuchten und zum Klingen bringt.
Matthias Zwarg
23.01.2026
3 min.
Vereiste Wege in Chemnitz: Wie die Stadt damit umgeht
Der Hauptweg im Stadtpark ist vereist und trotzdem stark frequentiert.
Angesichts der anhaltenden Minusgrade sind einige Wege in der Stadt kaum passierbar. Ist jemand zuständig, das Eis zu entfernen und könnte nicht gestreut werden?
Jana Peters
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
21:42 Uhr
2 min.
Bundesregierung lehnt WM-Boykott ab - Göttlich reagiert
Christiane Schenderlein (CDU) ist die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. (Archivbild)
Warum die Bundesregierung trotz Kritik keinen WM-Boykott will – und was Staatsministerin Christiane Schenderlein über die politische Debatte rund um die WM 2022 sagt.
Mehr Artikel