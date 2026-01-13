Ausbildungsmesse in Limbach-Oberfrohna: Über 90 Unternehmen präsentieren Zukunftschancen

Chemnitz Umland
Am Samstag laden erneut Firmen und Hochschulen aus Limbach und Umgebung junge Menschen ein und stellen ihre Berufsangebote vor.
Am Samstag öffnet die Job- und Ausbildungsmesse von 9 bis 15 Uhr in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna ihre Türen. Unter dem Motto „Jobs und Ausbildung in deiner Stadt“ präsentieren sich mehr als 90 Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftsbranchen sowie Bildungseinrichtungen.
