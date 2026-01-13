MENÜ
  Chemnitz
  Ausbildungsmesse in Limbach-Oberfrohna: Über 90 Unternehmen präsentieren Zukunftschancen

Am Samstag findet erneut die Ausbildungsmesse in Limbach-Oberfrohna statt.
Am Samstag findet erneut die Ausbildungsmesse in Limbach-Oberfrohna statt. Bild: dpa/Archiv
Chemnitz Umland
Ausbildungsmesse in Limbach-Oberfrohna: Über 90 Unternehmen präsentieren Zukunftschancen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Am Samstag laden erneut Firmen und Hochschulen aus Limbach und Umgebung junge Menschen ein und stellen ihre Berufsangebote vor.

Am Samstag öffnet die Job- und Ausbildungsmesse von 9 bis 15 Uhr in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna ihre Türen. Unter dem Motto „Jobs und Ausbildung in deiner Stadt“ präsentieren sich mehr als 90 Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftsbranchen sowie Bildungseinrichtungen.
