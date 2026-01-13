Ausbildungsmesse in Limbach-Oberfrohna: Über 90 Unternehmen präsentieren Zukunftschancen

Am Samstag laden erneut Firmen und Hochschulen aus Limbach und Umgebung junge Menschen ein und stellen ihre Berufsangebote vor.

Am Samstag öffnet die Job- und Ausbildungsmesse von 9 bis 15 Uhr in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna ihre Türen. Unter dem Motto „Jobs und Ausbildung in deiner Stadt" präsentieren sich mehr als 90 Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftsbranchen sowie Bildungseinrichtungen.