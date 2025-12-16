Außergewöhnliches Wachstum? Was neueste Zahlen zu Studenten an der TU Chemnitz hergeben

Nach jahrelangen Rückgängen und dem Fall auf ein historisches Tief wächst die Chemnitzer Uni. Ist das eine Ausnahme in der Uni-Landschaft? Und wie sieht die Perspektive aus? Eine Analyse.

Es ist nach enttäuschenden Jahren ein Lichtblick. Neun Jahre in Folge büßte die TU Chemnitz immer mehr Studierende ein. Nach einem Höchststand 2016 (11.410) sank die Gesamtzahl aller Studierenden auf einen Tiefstand von rund 8000 im vergangenen Jahr. In diesem Jahr konnte die Uni den Abwärtstrend aufhalten. Das geht aus neuesten Zahlen...