  • Außergewöhnliches Wachstum? Was neueste Zahlen zu Studenten an der TU Chemnitz hergeben

Immatrikulationsfeier an der TU Chemnitz. Die Uni konnte in diesem Jahr ihren Abwärtstrend bei den Studierendenzahlen stoppen. Bild: Toni Söll
Immatrikulationsfeier an der TU Chemnitz. Die Uni konnte in diesem Jahr ihren Abwärtstrend bei den Studierendenzahlen stoppen. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Außergewöhnliches Wachstum? Was neueste Zahlen zu Studenten an der TU Chemnitz hergeben
Redakteur
Von Benjamin Lummer
0:00 Anhören

Nach jahrelangen Rückgängen und dem Fall auf ein historisches Tief wächst die Chemnitzer Uni. Ist das eine Ausnahme in der Uni-Landschaft? Und wie sieht die Perspektive aus? Eine Analyse.

Es ist nach enttäuschenden Jahren ein Lichtblick. Neun Jahre in Folge büßte die TU Chemnitz immer mehr Studierende ein. Nach einem Höchststand 2016 (11.410) sank die Gesamtzahl aller Studierenden auf einen Tiefstand von rund 8000 im vergangenen Jahr. In diesem Jahr konnte die Uni den Abwärtstrend aufhalten. Das geht aus neuesten Zahlen...
