  • Ausstellung „aufgegabelt“ im Wasserschloß Klaffenbach geht zu Ende

An diesem Wochenende besteht letztmalig die Möglichkeit, sich über den Wandel bei der Ess- und Trinkkultur zu informieren.

Nur noch an diesem Wochenende kann im Wasserschloß Klaffenbach die Ausstellung „aufgegabelt – Tischkultur mit der Jugendstilsammlung von Philip Scholze“ besichtigt werden. Mitte November vorigen Jahres eröffnet, zeigt sie mehr als 800 kunstvolle Objekte aus der Zeit von 1880 bis 1940: unter anderem Bestecke, Trinkgefäße, Karaffen und Schalen. Die Sammlung des gebürtigen Chemnitzers – überwiegend historische Stücke der renommierten Firma WMF – spiegelt die Eleganz und das ästhetische Empfinden im Hinblick auf Schönheit und Funktionalität jener Zeit wider. Gleichzeitig zeigt sie auf, wie sich unsere Ess- und Trinkkultur im Laufe der Jahre verändert hat. Geöffnet ist die Ausstellung am 24. und 25. Januar von 11 bis 17 Uhr. (gp) Foto: Andreas Seidel

