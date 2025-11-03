Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ausstellung in Chemnitz dokumentiert Revolution in Portugal

Am 25. April 2025 haben Portugiesen dem 51. Jahrestag der Nelkenrevolution gedacht.
Am 25. April 2025 haben Portugiesen dem 51. Jahrestag der Nelkenrevolution gedacht. Bild: David Oliveira/IMAGO/SOPA
Am 25. April 2025 haben Portugiesen dem 51. Jahrestag der Nelkenrevolution gedacht.
Am 25. April 2025 haben Portugiesen dem 51. Jahrestag der Nelkenrevolution gedacht. Bild: David Oliveira/IMAGO/SOPA
Chemnitz
Ausstellung in Chemnitz dokumentiert Revolution in Portugal
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Nelkenrevolution steckten ihre Anhänger rote Nelken in die Gewehrläufe der aufständischen Soldaten, die die älteste Diktatur Westeuropas zu Fall brachten. Das hatte auch Einfluss auf die DDR.

Am Mittwoch, 5. November, wird in der Uni-Bibliothek an der Straße der Nationen eine Ausstellung über die Nelkenrevolution eröffnet. Vor 51 Jahren brach in Portugal die längste Diktatur Westeuropas zusammen. Der Militärputsch am 25. April 1974 verlief weitgehend unblutig. Viele Unterstützer steckten rote Nelken in die Gewehrläufe der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
16:00 Uhr
4 min.
Ende der Mega-Schau in Chemnitz: Der „Schrei“ auf den letzten Pfiff
Daniela, Gisela und Heidi Zimmermann (von links) haben es noch geschafft, die Ausstellung zu sehen.
Nach knapp drei Monaten geht die Ausstellung „Edvard Munch. Angst“ zu Ende, ohne Chance auf Verlängerung. Viele Interessenten nutzen die Gelegenheit, die Ausstellung am letzten Tag zu sehen.
Jens Kassner
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:01 Uhr
2 min.
Klöckner zu Prostitution: Deutschland ist der "Puff Europas"
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hielt in Berlin eine Laudatio auf die Streetworkerin Sabine Constabel, die sich gegen Prostitution engagiert.
Laut Bundestagspräsidentin Julia Klöckner schützt die Gesetzgebung hierzulande Prostituierte nicht ausreichend. Bei einer Laudatio in Berlin findet sie dafür klare Worte.
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
22.10.2025
4 min.
Vom Ursprung des Menschen bis in die Gegenwart – Ausstellung „Planet Africa“ in Chemnitz öffnet
In der Ausstellung „Planet Africa – Eine archäologische Zeitreise“ darf nicht nur angesehen, sondern auch getastet werden. Im Bild Projektleiterin Christina Michel vom Smac.
Vor rund zwei Millionen Jahren wanderten die ersten Menschen aus Afrika aus. Welche besondere Rolle der Kontinent für die Menschheit spielt, soll nun eine neue Ausstellung in Chemnitz aufzeigen.
Caspar Leder
Mehr Artikel