Ausstellung in Chemnitz dokumentiert Revolution in Portugal

Bei der Nelkenrevolution steckten ihre Anhänger rote Nelken in die Gewehrläufe der aufständischen Soldaten, die die älteste Diktatur Westeuropas zu Fall brachten. Das hatte auch Einfluss auf die DDR.

Am Mittwoch, 5. November, wird in der Uni-Bibliothek an der Straße der Nationen eine Ausstellung über die Nelkenrevolution eröffnet. Vor 51 Jahren brach in Portugal die längste Diktatur Westeuropas zusammen. Der Militärputsch am 25. April 1974 verlief weitgehend unblutig. Viele Unterstützer steckten rote Nelken in die Gewehrläufe der...