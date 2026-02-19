Ausstellung in Chemnitz zeigt Impressionen aus der Partnerstadt Mulhouse

Im Rathaus sind derzeit Arbeiten der französischen Illustratorin Lili Terrana zu sehen. Es sind Bilder ihrer Heimatstadt, sie entstanden zu einem Jubiläum.
Im Chemnitzer Rathaus ist derzeit eine Ausstellung zu sehen, die der Partnerstadt Mulhouse gewidmet ist. Die Stadt im Elsass mit etwa 270.000 Einwohnern (2023) hat im vorigen Jahr ihr 800-jähriges Stadtjubiläum gefeiert. Chemnitzer Partnerstadt ist Mulhouse seit 1981. In der Ausstellung „Balades Dessinées“ sind Arbeiten der Illustratorin Lili Terrana zu sehen, die das Stadtjubiläum zum Anlass genommen hatte, zeichnerisch Spaziergänge durch ihre Heimatstadt zu unternehmen, als Einladung an Bürger und Gäste, mit ihnen den ostfranzösischen Ort neu zu entdecken. Entstanden sind zwischen September 2024 und September vorigen Jahres 800 Zeichnungen – Impressionen einer jahrhundertealten Stadt. Besichtigt werden kann die Ausstellung im Chemnitzer Rathaus bis zum 27. Februar zu den Öffnungszeiten. (gp)