Regionale Nachrichten und News
  • Ausstellung in Chemnitz zeigt, was Kreative aus Sachsen schaffen

Bild: Ralf Jerke
Bild: Ralf Jerke
Chemnitz
Ausstellung in Chemnitz zeigt, was Kreative aus Sachsen schaffen
Redakteur
Von Galina Pönitz
Ideen Produkte von Künstlerinnen und Künstlern sind noch bis Anfang September in einer Werkschau an der Gießerstraße zu sehen.

Chemnitz.

Spannende Projekte und Werke der sächsischen Kultur- und Kreativwerkstatt sind bis zum 4. September in der „Werkschau – made in Sachsen“ in der ehemaligen Maschinenfabrik in der Chemnitzer Gießerstraße 5 zu sehen. Sie soll Besucher inspirieren und informieren und lädt sie dazu ein, die regionale Kreativwirtschaft neue zu entdecken. Annähernd 100 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Sachsen präsentieren ihre Ideen und hochwertige Produkte. Es ist die vierte Schau dieser Art an einem Ort. Die Auswahl reicht von nachhaltigen Innovationen über modernes Kunsthandwerk, Mode, Design und Bildende Kunst bis hin zu regionaler Literatur, digitalen Dienstleistungen und visuellen Darstellungen. Eröffnet wurde die Präsentation Anfang April im Beisein von Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (im Bild). (gp) Foto: Ralf Jerke/Archiv

Weitere Informationen stehen im Internet, darunter die Öffnungszeiten und Termine von Führungen. www.freiepresse.de/werkschau

