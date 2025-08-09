Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Ausstellung in Open Space: Künstlerische Ausblicke psychisch kranker Menschen

Der Künstler der Serie „Blick ohne und mit Depression“ möchte anonym bleiben.
Der Künstler der Serie „Blick ohne und mit Depression“ möchte anonym bleiben.
Chemnitz
Ausstellung in Open Space: Künstlerische Ausblicke psychisch kranker Menschen
Von Jens Kassner
„Innenwelten – Außenblicke“ nennt sich die kleine Schau. Der Untertitel „Ver-rückte Perspektiven“ spielt auf das Handycap der Künstler an. Sie sind Psychiatrie-Patienten.

Die wie ein Teppich angeordneten Farbkästchen machen einen optimistischen Eindruck. Doch nur auf zwei der drei Tafeln, bei der dritten überwiegen düstere Töne. Wie mehrere Beteiligte der Ausstellung im Open Space hinter dem Marx-Monument möchte der Künstler oder die Künstlerin nicht namentlich genannt werden.
