Ausstellung zeigt Pflanzenvielfalt an Straßen und Wegen

Im Botanischen Garten in Chemnitz richtet derzeit eine Schau den Fokus auf Gewächse, die man meist übersieht.

Chemnitz. Wenn von Straßen und Wegen die Rede ist, denkt man üblicherweise zuerst an die Infrastruktur für Fahrzeuge aller Art und für Fußgänger. Eine Ausstellung, die derzeit im Botanischen Garten, Leipziger Straße 147, besichtigt werden kann, rückt dagegen die Rolle von Straßen und Wegen als Lebensraum für Pflanzen in den Mittelpunkt. Bis Ende September bietet die Schau, die täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist, Einblicke in das Artenspektrum, das heimische, aber auch eine Vielzahl zugewanderter fremdländischer Pflanzen umfasst. Und die Fotos von Cornelia Dörr machen auch deutlich: Die Farbenpracht und Formenvielfalt können selbst die langweiligsten Straßenränder in dynamische Lebensräume verwandeln, die zum Staunen einladen. Die Ausstellung wurde vom Förderverein Botanischer Garten Chemnitz konzipiert und von der Bürgerplattform Chemnitz-Nord gefördert. (gp) Foto: Steffi Hofmann/Archiv

