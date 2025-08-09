Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ausstellung zeigt Pflanzenvielfalt an Straßen und Wegen

Bild: Steffi Hofmann
Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Ausstellung zeigt Pflanzenvielfalt an Straßen und Wegen
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Botanischen Garten in Chemnitz richtet derzeit eine Schau den Fokus auf Gewächse, die man meist übersieht.

Chemnitz.

Wenn von Straßen und Wegen die Rede ist, denkt man üblicherweise zuerst an die Infrastruktur für Fahrzeuge aller Art und für Fußgänger. Eine Ausstellung, die derzeit im Botanischen Garten, Leipziger Straße 147, besichtigt werden kann, rückt dagegen die Rolle von Straßen und Wegen als Lebensraum für Pflanzen in den Mittelpunkt. Bis Ende September bietet die Schau, die täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist, Einblicke in das Artenspektrum, das heimische, aber auch eine Vielzahl zugewanderter fremdländischer Pflanzen umfasst. Und die Fotos von Cornelia Dörr machen auch deutlich: Die Farbenpracht und Formenvielfalt können selbst die langweiligsten Straßenränder in dynamische Lebensräume verwandeln, die zum Staunen einladen. Die Ausstellung wurde vom Förderverein Botanischer Garten Chemnitz konzipiert und von der Bürgerplattform Chemnitz-Nord gefördert. (gp) Foto: Steffi Hofmann/Archiv

Geöffnet ist der Botanische Garten, Leipziger Straße 147, derzeit täglich von 8 bis 18 Uhr.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
05.08.2025
2 min.
Heinz Rudolf Kunze auf Jubiläumstour und am 8. August am Wasserschloß Klaffenbach
„Dein ist mein ganzes Herz“ kommt zurück auf die Bühne. Mit Konzerten in ganz Deutschland feiert der Musiker mit seinen Fans – auch in Chemnitz.
Galina Pönitz
06:47 Uhr
3 min.
Abi-Aktion wird zum 9.000-Euro-Streich
Die Abschlussklasse hatte in der Nacht zum 10. Juli Wände und Fassaden der Schule mit Kreidespray besprüht.
Geplant war ein harmloser Abistreich mit abwaschbarer Kreide. Übrig blieb: störrische Farbe, drei Tage Malerarbeit und eine Rechnung, die alles andere als witzig ist.
06:40 Uhr
1 min.
Unfall mit Motorrad in Einsiedel
Das Motorrad rutschte unter ein geparktes Fahrzeug.
Zwei Personen wurden schwer verletzt.
Jens Kassner
22.05.2025
2 min.
Ausstellung in Chemnitz zeigt, was an Straßen und Wegen grünt und blüht
Die Schau im Botanischen Garten gibt Einblicke in den Lebensraum, den Straßen und Wege für Pflanzen darstellen.
Galina Pönitz
Mehr Artikel