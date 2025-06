Auto brennt in Limbach-Oberfrohna nieder

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr gerufen. Was als Laubenbrand gemeldete wurde, entpuppte sich vor Ort als Auto.

Dicke Rauchschwaden über Limbach-Oberfrohna haben am Freitag für Aufsehen gesorgt. Kurz vor 16 Uhr wurde die Wehr alarmiert, erzählt Einsatzleiter Christian Peters. Zunächst hieß es, dass eine Gartenlaube in der Peniger Straßen brennen würde. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass es auf einem Platz an der Kellerwiese hinter dem...