  Chemnitz
  Auto-Einbrecher auf frischer Tat in Chemnitz gestellt

Die Polizei konnte den Einbrecher in der Nacht stellen.
Die Polizei konnte den Einbrecher in der Nacht stellen. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa
Chemnitz
Auto-Einbrecher auf frischer Tat in Chemnitz gestellt
Redakteur
Von Christian Mathea
Anwohner hatten den 27-Jährigen beobachtet, wie er Scheiben von Fahrzeugen in Ebersdorf einschlug.

Chemnitz.

In der Nacht auf Dienstag hatten Anwohner am Adalbert-Stifter-Weg einen Mann beobachtet, der in geparkte Fahrzeuge einbrechen wollte. Nach Angaben der Polizei soll der 27-Jährige an zwei Fahrzeugen Seitenscheiben eingeschlagen und aus dem Innenraum diverse Gegenstände mitgenommen haben. An einem dritten Fahrzeug versuchte er ebenfalls eine Seitenscheibe einzuschlagen, was jedoch misslang. Einsatzkräfte der Polizei konnten den Tatverdächtigen in Tatortnähe festhalten und das Diebesgut sicherstellen. Gegen den Marokkaner wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf rund 1300 Euro. (cma)

