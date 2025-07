Auto in Flammen: Chemnitzer Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Mitten in der Nacht mussten die Rettungskräfte in den Stadtteil Altendorf ausrücken. Die Ermittler haben bereits einen Verdacht, wie es zu dem Feuer kam.

Weil ein Auto in Flammen stand, mussten Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag ausrücken. Gegen 2.55 Uhr sei die Alarmierung in die Altendorfer Straße erfolgt, sagt eine Polizeisprecherin. Der betroffene Pkw sei unter einem Carport geparkt gewesen. Die Anwohner hatten den Brand schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht und...