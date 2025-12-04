Auto streift in Hartmannsdorf 72-Jährige

Chemnitz Umland
Die Frau befand sich außerhalb ihres Wagens, der unkontrolliert losrollte. Dann kam ein Fahrzeug entgegen.
Verletzungen erlitten hat eine 72-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Hartmannsdorf bei Chemnitz. Das ist gegen 8 Uhr auf der Chemnitzer Straße passiert. Ein Suzuki rollte vom Fahrbahnrand auf die Gegenfahrbahn. Die Beamten schilderten weiter, dass die 72-jährige Suzuki-Fahrerin sich außerhalb ihres Wagens befand, als dieser...
