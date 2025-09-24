Auto verursacht Unfall auf Chemnitzer Fußgängerboulevard Brühl

Chemnitz
Das Fahrzeug kollidierte dort mit einer Betonmauer eines Beetes.
Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ist ein Auto über den Fußgängerboulevard Brühl in Richtung Georgstraße gefahren. Der Fahrer muss dabei die Kontrolle über den VW verloren haben und kollidierte mit einer Beet-Einfassung aus Beton. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.
