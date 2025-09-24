Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Auto verursacht Unfall auf Chemnitzer Fußgängerboulevard Brühl

Bild: Jan Haertel
So fand die Polizei das Unfallauto am Dienstagabend auf dem Brühl vor. Bild: Jan Haertel
Auto verursacht Unfall auf Chemnitzer Fußgängerboulevard Brühl
Redakteur
Von Christian Mathea
Das Fahrzeug kollidierte dort mit einer Betonmauer eines Beetes.

Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ist ein Auto über den Fußgängerboulevard Brühl in Richtung Georgstraße gefahren. Der Fahrer muss dabei die Kontrolle über den VW verloren haben und kollidierte mit einer Beet-Einfassung aus Beton. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.
